ЗМІ: Есмінець США привів у готовність озброєння через зустріч з кораблем Ірану

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Середа, 26 квітня 2017, 07:22

У Перській затоці в понеділок, 24 квітня, відбулося небезпечне зближення есмінця ВМС США USS Mahan з іранським військовим кораблем.

Про це повідомляє Fox News з посиланням на двох американських чиновників.

Відзначається, що іранський корабель пройшов від американського есмінця приблизно в 900 метрах. Після цього USS Mahan змушений був змінити курс, щоб уникнути небезпеки і привести зброю в бойову готовність.

Також повідомляється, що американський есмінець попередив іранський корабель про небезпеку запуском сигнальних ракет.

Чиновники підкреслили, що ніяких попереджувальних пострілів не було.

Теми: США Іран
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