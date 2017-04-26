Сенцову присудили премію американського ПЕН-центру

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Середа, 26 квітня 2017, 08:52

Українському режисеру Олегу Сенцову, незаконно ув'язненому Росією, присудили премію американського ПЕН-центру імені Барбари Голдсміт "Свобода писати".

Про це повідомив народний депутат від БПП Мустафа Найєм у Facebook.

Кримчанина Сенцова відзначили "за велику мужність виступити проти нетерпимості до свободи вираження і сумлінному інакомислення".

Премію від імені українського політв'язня отримала його двоюрідна сестра Наталя Каплан.

"27 з 40 переможців премії "Свобода писати" були випущені з в'язниці протягом 18 місяців з моменту їх нагородження. Дуже віримо",– пише також Найєм.

Як відомо, 25 серпня 2015 року російський суд у Ростові-на-Дону засудив українського режисера з Криму Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у підготовці терактів у Криму, а ще одного українця Олександра Кольченка – до 10 років ув'язнення у виправній колонії суворого режиму.

Сенцова й Кольченка у лютому 2016 року етапували до Челябінської області.

Міжнародні організації визнали, що справа проти Сенцова й Кольченка є сфабрикованою, та виступили з критикою на адресу РФ, вимагаючи звільнити їх.

Кінематографісти з різних країн неодноразово демонстрували солідарність з українським кінорежисером і вимагали його звільнення.

Українська правда

Теми: Сенцов
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