ЗМІ: Італійці воюють на Донбасі, більше - на боці бойовиків

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Середа, 26 квітня 2017, 11:34

У конфлікті на Донбасі по обидві сторони беруть участь італійці, в Італії ведеться розслідування.

Про це пише італійська газета La Stampa, переклад якої наводить Инопресса.

Відомі приблизно десять імен, і майже всі вони з Північної Італії, більшість - на боці сепаратистів, пише видання.

Як повідомляє автор, Турин - "один з головних вузлів вербування" в Італії.

З Турина на Донбас приїхав 55-річний Франческо Саверіо Фонтана (позивний "Стан"), доброволець в українському батальйоні "Азов".

Також видання пише про двох інших італійців, які воюють на боці бойовиків.

"З Турина, ймовірно, приїхали і інші два бійця. На цей раз сліди ведуть до сепаратистів, які фінансуються з Москви. Імена не розкриваються, бо триває розслідування", - йдеться в статті.

За словами слідчих, "це професіонали".

"Ці бійці могли входити в Interunit - інтернаціональну і інтернаціоналістську групу (так як вона натхненна Громадянською війною в Іспанії), яка з 2015 року існує в бригаді "Привид" в Донецьку", - повідомляє журналіст.

"Туринці також працюють інструкторами-парамедиками", - інформує автор.

Серед них 44-річний "Карло", колишній парашутист з бригади Folgore італійської армії. Ім'я "Карло" - вигадане: "Я не хочу неприємностей з проросійськими силами, - пояснює сам чоловік, - тому що їхні італійські прихильники постійно погрожують". "Карло" разом з ще одним туринським добровольцем регулярно здійснює поїздки з Турина в Україну, йдеться в статті.

"Принаймні, десять італійців вступили до лав "ополченців", що фінансуються Москвою", - пише видання.

"Один з найвідоміших з них – це Антоніо Катальдо з Авелліно. Він - єдиний професіонал у всій групі".

Катальдо працював найманцем в Панамі, Лівії, Дубаї, а потім провів вісім місяців на Донбасі. "Я - снайпер в армії Луганська, у мене дві нагороди за доблесть", - цитує автор італійського добровольця. Катальдо також розповів, що сподівається скоро повернутися в Сирію: "На стороні Асада, оскільки там хоч по-російськи говорять".

У Луганську за бойовиків воює колишній ультрас, перебуває в бігах – Андреа Палмер, йдеться далі. "В Італії його засудили до трьох років і десяти місяців за жорстоке побиття лівого активіста", - повідомляє журналіст.

"З 2014 року він взяв в руки калашников проти тих, кого кремлівська пропаганда називає "українськими нацистами".

Палмер з гордістю показує нацистську свастику, яку він витатуював на плечі, і каже: "На Донбасі я, нарешті, почуваюся як вдома, тому що тут мене оточують справжні фашисти", - йдеться в статті.

"З проросійськими силами бореться також Альберто Фацоло - римлянин 1979 року народження, - пише Травано. - Ймовірно, Фацоло є активістом Donbass International Forum, організації, яка набирає найманців для прокремлівських сил". За словами автора, ця організація, можливо, діє і в Італії і "має прикриття в середовищі крайніх правих".

На закінчення автор повідомляє ім'я ще одного італійського найманця, який воював на боці бойовиків - Еді Онгаро (позивний "Бозамбо"), уродженця області Венето і лівого активіста, який, зустрівшись з автором статті в трактирі міста Портогруаро, зізнався журналістові, що він пішов воювати, тому що був без роботи і сидів без грошей.

"Онгаро був у "Привиді", ймовірно, разом з тими двома туринськими "іноземними бійцями", які розчинилися в порожнечі кілька місяців тому", - додає на завершення кореспондент.

Теми: Донбас Італія
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