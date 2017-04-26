Порошенко впевнений, що Білорусь не піде війною на Україну

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Середа, 26 квітня 2017, 12:05

Президент України Петро Порошенко висловив упевненість, що жодна країна-агресор не втягне Білорусь у загарбницьку війну проти України.

Про це він сказав на спільному з главою Білорусі Олександром Лукашенком на брифінгу в Чорнобилі.

Порошенко нагадав, що зараз проти України ведеться неоголошена війна.

"Впевнений, що українсько-білоруський кордон завжди був, є і буде кордоном добросусідства, надійного партнерства, миру. І ніхто й ніколи нас не посварить. Я отримав підтвердження від президента Білорусі, що ніхто й ніколи не зможе втягнути Білорусь в свою загарбницьку війну проти України", – сказав Порошенко.

На думку, Порошенка, народ Білорусі і "його досвідчений і високодостойний президент цього не допустять".

 
адміністрація президента

26 квітня Лукашенко і Порошенко знаходяться в Чорнобилі Київської області України.

У річницю аварії на Чорнобильській АЕС президенти відвідали станцію і вшанували пам'ять загиблих ліквідаторів.

Як відомо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв про "блискучі стосунки" із президентом країни-агресора Росії Володимиром Путіним

Лукашенко зазначав, що готовий стати з Путіним "спиною до спини і відстрілюватись".

Валентина Романенко, УП

Теми: Білорусь
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