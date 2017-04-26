У Керчі протестують робітники заводу, який пов'язували з Ахметовим

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Середа, 26 квітня 2017, 12:30

У Керчі в анексованому Криму працівники колишнього заводу імені Войкова, який раніше пов'язували з Рінатом Ахметовим, 26 квітня вийшли на акцію протесту.

На вході на завод стоять близько 100 людей, які вимагають виплатити їм зарплату, повідомляє сайт "Керчь.ФМ".

Люди розповіли журналісту, що якщо впродовж 10 днів їм не виплатять зарплату, вони перекриють трасу на переправу. Поки вони сподіваються на зустріч із директором заводу – Сергієм Куражем.

На місці перебувають працівники поліції й інспекції дорожнього руху. За день до мітингу людям сказали, що, якщо вони зберуться, їх заберуть у поліцію для встановлення особи, тому керчани прийшли з паспортами.

Завод не працює з початку березня, коли керівництво не пустили на територію. 

3 березня Рада міністрів Криму ухвалила рішення щодо примусового викупу майна Керченського стрілочного заводу й Керченського металургійного комбінату (раніше Завод імені Войкова), які належать фірмам, афілійованим із українським мільярдером Рінатом Ахметовим.

На обидва підприємства окупаційна влада призначила тимчасову адміністрацію, яка займеться інвентаризацією майна та його оцінкою для подальшого викупу. Планується на їх базі створити ДУП "Керченський металургійний завод".

Працівників підприємств нібито готові прийняти на новий завод. Однак сайт "Керчь – мой город" цитує заводчан так:

"На різних нарадах нам надходить суперечлива інформація про подальшу зайнятість, про оплату праці й часу простою. То сказали, що оплатять 2/3, тепер кажуть – ні. З того підприємства, звідки ми були звільнені, – КМК Краснодарської філії, – ми не отримали ні "расчеток", ні зарплати",

ТОВ "Керченський стрілочний завод" перебував у власності "Укртранслізингу" (голова правління – нардеп України VI скликання Сергій Васютин), власником 49,96% акцій якої є "Лемтранс" із "СКМ" Ріната Ахметова, передає "Крим.Реалії" з посиланням на ЗМІ.

Підприємство, зареєстроване як окрема структура в 2002 році (після банкрутства Керченського металургійного комбінату ім. Войкова), спеціалізується на випуску чавунного й сталевого лиття, стрілочних переводів і запчастин до них. "Керченський стрілочний завод" був головним постачальником продукції для "Укрзалізниці".

"Керченський металургійного комплекс" в українському правовому полі діє й зараз. Його керівництво стверджує, що діяльності в Керчі підприємство не веде, а майновий комплекс на півострові ще в 2014 році було здано в оренду.

Теми: Крим анексія Ахметов виробництво
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