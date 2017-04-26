На Луганщині знешкодили міну російського виробництва – СБУ

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Середа, 26 квітня 2017, 13:06

Служба безпеки України знешкодила міну російського виробництва у районі проведення антитерористичної операції.

Протипіхотну осколкову міну ПОМ-2 "Отек" виявили у районі села Лопаскине Луганської області поблизу лінії розмежування, повідомляє СБУ.

ПОМ-2 є військовим засобом ураження російського виробництва, а Збройні сили України не мають його на озброєнні та не використовують.

 
Міну ПОМ-2 "Отек" виявили поблизу Лопаскиного
СБУ

Міна була у зведеному стані, її знищили на місці.

Лопаскине на мапі
Лопаскине на мапі

Крім того, у напівзруйнованій технічній будівлі у селі Баранівка Донецької області правоохоронці вилучили зі схрону дві протипіхотні міни МОН-50 та 200-грамову тротилову шашку.

Баранівка на мапі
Баранівка на мапі

За оперативними даними, ці засоби ураження терористи планували використати для диверсій проти сил АТО.

Слідчі дії тривають.

Напередодні співробітники СБУ виявили у районі АТО міни російського виробництва.

Теми: Донбас АТО СБУ
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