У штабі АТО уточнили кількість поранених за добу військових

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Середа, 26 квітня 2017, 13:12

Минулої доби в зоні антитерористичної операції загинули троє й поранені п'ятеро військових ЗСУ.

Про це на брифінгу в середу повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій троє військовослужбовців загинули, п'ятеро дістали поранення", - сказав він.

За словами Лисенка, ці втрати українські війська понесли здебільшого на донецькому напрямку.

Речник повідомив також, що минулої доби обстановка в зоні АТО різко загострилась на всіх напрямках. Бойовики втричі збільшили загальну кількість обстрілів, а з важкого озброєння відкривали вогонь вп'ятеро частіше.

Раніше штаб Ато у Facebook повідомляв, що поранення минулої доби на Донбасі дістали четверо військовослужбовців української армії.

Євген Кізілов, УП

Теми: АТО Донбас
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