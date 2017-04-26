Уряд призначив держсекретаря в Мінагрополітики

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Середа, 26 квітня 2017, 13:45

Кабмін призначив державним секретарем в Міністерстві аграрної політики та продовольства Владислава Андронова.

Про це 26 квітня журналістам заявив міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко.

"Призначили нарешті держсекретаря в АПК, це переможець конкурсу", – зазначив він.

На уточнення журналістів, чому кадрові рішення почали розглядатися на закритій частині уряду, Саєнко зазначив:

"Ні, ці питання ми розглянули до блоку зі службовим користуванням в загальному блоці. Жодних змін не було".

До призначення Андронов займав посаду заступника генерального директора ТОВ "КУА" Інвестиційні ресурси ".

Рішення про перемогу Андронова конкурсна комісія ухвалила 14 березня.

Згідно з поданою до НАЗК електронною декларацією за 2016 рік, у власності родини Андронова – 7 квартир, офіс, житловий будинок в Обухівському районі, дві земельні ділянки.

Роман Кравець, УП

Теми: Мінагрополітики
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