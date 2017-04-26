Україна просить посилити тиск на РФ через ув'язнення Зейтуллаєва

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Середа, 26 квітня 2017, 13:47

Міністерство закордонних справ обурене вироком російського суду щодо кримського татарина Руслана Зейтуллаєва, якого засудили на 12 років в'язниці.

Таку заяву зробила в Twitter речниця МЗС України Мар'яна Беца.

"Вимагаємо звільнення Зейтуллаєва. Звернемось до партнерів (з проханням - ред.) посилити дипломатичний тиск на РФ", - написала вона.

Вона додала, що рішення суду базується на сфабрикованих обвинуваченнях.

"Висловлюємо рішучий протест російській стороні у зв'язку з ганебним вироком Р. Зейтуллаєву. Рішення політично вмотивоване", - зазначила Беца.

Як відомо, Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив кримського татарина Руслана Зейтуллаєва до 12 років колонії суворого режиму за звинуваченням в організації осередку "Хізб ут-Тахрір" у Криму.

Українська правда

Теми: Росія МЗС Крим кримські татари суд
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