У Дніпрі сталася бійка за участю мера Філатова

Бійка за участю мера Бориса Філатова, його заступника Михайла Лисенка й представника одного з об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) Сергія Варфоломія сталася в будівлі виконавчого комітету й міської ради Дніпра в середу.

Про це повідомляють Українські Новини з місця події.

Конфлікт стався в кабінеті Лисенка під час обговорення міської програми підтримки ОСББ.

Варфоломій обвинуватив заступника мера в корупції, після чого Лисенко вдарив його в обличчя.

Також у бійку втрутився Філатов.

Після бійки Варфоломію потрібна була допомога лікарів "швидкої". Активіст стверджує, що в обличчя його вдарив сам Філатов.

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За його словами, у нього забрали телефон, на який він намагався фіксувати подію.

Коментарів самого Філатова поки немає.

Українська правда