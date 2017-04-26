У Дніпрі сталася бійка за участю мера Філатова
Бійка за участю мера Бориса Філатова, його заступника Михайла Лисенка й представника одного з об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) Сергія Варфоломія сталася в будівлі виконавчого комітету й міської ради Дніпра в середу.
Про це повідомляють Українські Новини з місця події.
Конфлікт стався в кабінеті Лисенка під час обговорення міської програми підтримки ОСББ.
Варфоломій обвинуватив заступника мера в корупції, після чого Лисенко вдарив його в обличчя.
Також у бійку втрутився Філатов.
Після бійки Варфоломію потрібна була допомога лікарів "швидкої". Активіст стверджує, що в обличчя його вдарив сам Філатов.
За його словами, у нього забрали телефон, на який він намагався фіксувати подію.
Коментарів самого Філатова поки немає.
Українська правда
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