Україна надасть Молдові гумдопомогу на 10 мільйонів гривень

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Середа, 26 квітня 2017, 15:58

Кабінет міністрів схвалив надання гуманітарної допомоги Молдові на суму 10 мільйонів гривень для ліквідації наслідків негоди.

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

За інформацією агентства, під час засідання перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів зазначив, що кошти будуть виділені з резервного фонду державного бюджету України.

Він зазначив, що йдеться про ліквідацію наслідків негоди, яка склалася в Молдові 20-22 квітня.

Як відомо, сильні снігопади, які пройшли у Молдові наприкінці минулого тижня, завдали Кишиневу збитків на суму від 2,5 до 3,5 мільйони доларів.

Теми: Молдова гуманітарка Кабінет міністрів погода
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