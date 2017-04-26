Насіров жаліється: Під час обшуку забрали останні гроші

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Середа, 26 квітня 2017, 16:25

Голова фіскальної служби Роман Насіров скаржиться, що під час обшуку у нього вдома детективи НАБУ вилучили останні гроші і тепер його дружині немає за що жити.

Про це він заявив журналістам в середу, коли прийшов на суд щодо продовження строку його арешту.

"Є рішення суду про те, щоб повернути (мені – ред.) частину майна, але вона так і не була повернута", - каже Насіров.

За його словами, хоча сума вилучених під час обшуку грошей і не дуже велика, але без них його дружина лишилася без засобів існування.

"Мене безпідставно посадили за ґрати, а у дружини забрали всі кошти. А як жити? Є сім'я, є діти, от як жити?" - запитує голова ДФС.

Доповнюється…

Теми: Насіров
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IP: 195.211.241.---MR_Holms26.04.2017 16:37
...народ, может скинемся несчастному на проживание?.. 3200 минус налог - думаю ему и семье хватит на месяц?...
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