Рада Європи хоче перевірити СІЗО в Криму, а росіяни обурюються

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Середа, 26 квітня 2017, 16:34

Президент Ради Європи Турбйорн Ягланд виступає за відправку до анексованого Росією Криму представників Комітету з попередження катувань для вивчення умов утримання ув'язнених.

Він назвав "тривожними" повідомлення про стан ув'язнених, яких втримують у Криму, передає УНІАН.

За словами Ягланда, організація повинна наполягати на відправці Комітету з питань запобігання катувань до Криму для вивчення умов утримання там ув'язнених.

Президент Ради Європи зазначив, що моніторинг прав людини в Криму стоїть серед пріоритетних питань порядку денного. "Важливо, щоб у Європі у сфері захисту прав людини не було жодних сірих зон", – заявив Ягланд.

Зі свого боку, заступник керівника справами уповноваженого з прав людини в РФ Іван Соловйов запевнив ТАСС, що відвідував СІЗО-1 у Сімферополі,, зустрівся з 12 особами зі списку українського омбудсмена Валерії Лутковської (у тому числі Панов, Захтей, Бессарабов) – і претензій до умов утримання у них нібито не було.

За його словами, ув'язнені, яких Лутковська просила відвідати російського омбудсмена, отримують необхідну юридичну допомогу: "У них у всіх адвокат за договором, і не один, у когось три, у когось – чотири. Адвокати мають можливість зустрічатися (з ув'язненими) без обмежень".

Він стверджує, що ув'язненим дають бачитися з родичами, найближчим часом задовольнять прохання про консультації в лікарів у мед закладах за межами СІЗО.

У свою чергу, голова Громадської палати Криму Григорій Іоффе (до анексії був заступником голови Верховної Ради Криму) сказав: "Заява Ягланда про необхідність приїзду до Криму якоїсь спеціальної місії з попередження катувань нічого, крім гіркої усмішки, у розсудливого кримчанина не викликає".

"Цей пан заявляє, що він отримує повідомлення про ситуацію у в'язницях на півострові, що викликають занепокоєння. Хоча б навів якийсь факт, назвав прізвище чи організацію, яка про це заявляє, але цього немає", – заявив Іоффе.

Він як член кримської комісії з питань помилування заявив, що за останні 3 роки до нього не надходило скарг від підозрюваних чи ув'язнених.

"Я побував у місцях і попереднього ув’язнення, і в інших об'єктах пенітенціарної системи. Бодай трошки значимі повідомлення про так звані порушення у місцях утримання у Криму відсутні", – заявив Іоффе.

Він порадив Ягланду відправити комісію на американську базу Гвантанамо й до України: "Там треба подивитися, що робиться з військовополоненими, чомусь із цього приводу немає реакцій жодних".

І незаконно обраний у Криму депутатом Держдуми РФ Андрій Козенко порадив генсеку Ради Європи стежити за в'язницями в Україні, назвавши її "територією беззаконня".

За його словами, думки європейських чиновників кримчан уже не тривожать.

Раніше Сергій Аксьонов заявив, що не чув про катування у кримських в'язницях, але якщо МЗС Росії дозволить візит делегації, то "жодних проблем".

Як відомо, окупаційна влада з 2014 року кримінально переслідує кримських татар та інших противників анексії Криму та прихильників України.

Теми: Крим права людини в'язниця анексія Росія
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