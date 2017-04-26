На Харківщині на полігоні загинули двоє бійців

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Середа, 26 квітня 2017, 17:52

На чугуївському загальновійськовому полігоні під час занять з бойової підготовки загинули двоє військовослужбовців 54 окремої механізованої бригади.

Про це повідомляє Оперативне командування "Схід" Збройних сил України у Facebook 26 квітня

Усі причини та обставини трагедії будуть з’ясовані під час розслідування, яке розпочалося під керівництвом заступника командувача військ оперативного командування "Схід".

Інших подробиць не повідомляють.

Теми: армія Харківська область
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