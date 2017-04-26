Бойовики зірвали процес верифікації відмови ув'язнених їхати в ОРДЛО – Оліфер

Проросійські бойовики зірвали верифікацію відмови громадян від переміщення в рамках обміну заручниками на непідконтрольну Україні частину Донбасу.

Про це за результатами засідання Тристоронньої контактної групи повідомила прес-секретар другого президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарина Оліфер.

За її словами, у середу на засіданні заслухали попередню інформацію глави СММ ОБСЄ Ертурула Апакана про хід розслідування трагічного інциденту, що стався з патрулем СММ ОБСЄ 23 квітня 2017 року Луганській області.

Було прийнято рішення продовжити роботу підгрупи з безпеки найближчим часом.

У той же час Оліфер нагадала, що на 18 квітня 2017 року було заплановано верифікацію відмови громадян від переміщення на непідконтрольну Україні частину Донбасу, проте в зв'язку з позицією ОРДЛО захід було зірвано.

"За підсумками сьогоднішньої роботи узгоджено, що така верифікація відбудеться в найкоротші терміни, в ній також візьмуть участь представники ОБСЄ, СБУ, офісу українського омбудсмена, матері утримуваних осіб", - повідомила вона.

Крім того, вона нагадала, що українська сторона була змушена припинити поставки електроенергії в ОРЛО, враховуючи цілий комплекс негативних факторів: рейдерське захоплення української приватної та державної власності, а також відсутність бажання у представників ОРЛО здійснювати платежі за спожиті електроенергію.

Українська правда