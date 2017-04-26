ЗМІ оприлюднили причини катастрофи ТУ-154, який віз до Сирії артистів

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Середа, 26 квітня 2017, 19:59

Катастрофа військового лайнера Ту-154, який летів до Сирії 25 грудня 2016 року з Сочі, відбулася через перевантаження: замість нормативних 98 т злітна вага становила понад 110 т.

Про це повідомляє "Газета.Ru", посилаючись на фахівців, що беруть участь в розслідуванні.

Згідно з інформацією, 24 грудня під час зльоту з підмосковного аеродрому Чкаловський, звідки Ту-1542Б-2 почав свій маршрут, злітна вага літака разом з заправленими в нього 24 т палива склав 99,6 т.

Це перевищувало нормативи, але відхилення в 1,6 т було несуттєвим. За такоъ ваги літак зазвичай злітає без особливих проблем.

"В Адлері з Ту-154Б-2 ніхто не виходив, за винятком командира і другого пілота. У літак нічого додатково не вантажили, проте лайнер був дозаправлений по максимуму. В його баках було 35,6 т палива. За оцінками фахівців, в результаті злітна вага лайнера замість нормативних 98 т склала близько 110 т", - сказано в матеріалі.

"Якби командир екіпажу знав про перевищення нормативного злітної ваги більш ніж на 10 т, він або відмовився б від польоту, або злітав би з урахуванням того, що літак перевантажений", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляється в публікації, дії досвідченого екіпажу і поведінку справної машини під час зльоту в Адлері можна пояснити тільки тим, що командир Ту-154 не знав ні характеру, ні точної ваги вантажу на борту, а отже - і про перевантаження свого літака.

"Тому в Адлері в літак і перелили палива. Ймовірно, його залили б менше, якби знали точну вагу майна, яке завантажили в літак в Чкаловському. Можливо, в літак помістили щось порівняно невелике за обсягом, але значне за своєю питомою вагою", - йдеться в матеріалі.

Останні дії екіпажу, на думку, викладену в статті, можна пояснити тим, що льотчики здогадалися, що з літаком щось не так, і спробували повернутися на аеродром вильоту, щоб сісти на іншу, меншу за розміром злітно-посадкову смугу в Адлері. Однак не вистачило висоти.

На літаку Ту-154, що розбився рано вранці 25 грудня, летіли артисти Ансамблю пісні і танцю імені Александрова, які повинні були дати новорічний концерт на російській базі Хмеймім в Сирії. Їх супроводжували знімальні групи Першого каналу, НТВ і "Звезды". Всього загинули 92 людини - 84 пасажира і 8 членів екіпажу.

Теми: ЗМІ авіа Росія
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IP: 37.53.240.---Shylc26.04.2017 20:15
Не такий виявляється і досвідчений екіпаж...
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