Суд відпустив під домашній арешт гендиректора "СхідГЗК"

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Середа, 26 квітня 2017, 22:32
ZN.UA

Солом'янський райсуд Києва відмовився заарештувати і відпустив під домашній арешт гендиректора дерпідприємства "Східний гірничозбагачувальний комбінат" Олександра Сорокіна, підозрюваного в заволодінні 17 млн доларів при закупівлі урану для держпідприємства.

Про це сказала суддя Вікторія Кицюк.

Вона назвала обґрунтованою підозру, висунуту Сорокіну, але не доглянула соціальної небезпеки в знаходженні його не під вартою.

Таким чином, суд відмовив у задоволенні клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про арешт підозрюваного й обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

При цьому суд відмовився віддати підозрюваного на поруки депутатам Верховної Ради від "Народного фронту" Юрію Березі, Віталію Сташуку та Геннадію Кривошиї.

Як відомо, 22 квітня Солом'янський райсуд відмовився заарештувати екс-депутата Ради від НФ Миколу Мартиненка і віддав його на поруки 18 депутатам від "Народного фронту", міністрові молоді та спорту Ігорю Жданову і заступнику представника Центральної виборчої комісії Андрію Магері.

Українські новини

Теми: Мартиненко суд
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