У Маріуполі в намет Опоблоку викликали поліцію

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Середа, 26 квітня 2017, 23:48

У Маріуполі Донецької області представники партії "Опозиційний блок" облаштували намети і збирають підписи під своїми вимогами.

Згідно з повідомленням "Новостей Донбасса", серед пунктів, за які маріупольцям пропонують поставити підпис, є пункти "Припинити війну і повернути мир в Україні", "Забезпечити право говорити і слухати рідною мовою", "Припинити фальсифікацію історії", "Забезпечити гідне життя і роботу", "Зупинити репресії і наступ нацизму".

Останній пункт розшифрований так: "гарантувати кожному свободу слова і совісті, припинити цензуру та тиск на ЗМІ, репресії проти опозиціонерів та інакодумців, зупинити наступ нацизму, пропаганду і насадження людиноненависництва".

Також автори листівки закликають "захистити наші свята: День перемоги, День солідарності трудящих, Міжнародний жіночий день".

Свій підпис на бланках залишила народний депутат від "Опозиційного блоку" Наталія Королевська. Під час цього деякі з присутніх жителів міста вигукували їй "Ганьба!".

 
 

Крім представників Опоблоку, біля намету зібралися активісти і жителі, незадоволені риторикою партії. Вони заявили про наміри звертатися до мера і СБУ, бо вважають, що подібні провокації в 2014 році привели до початку бойових дій в регіоні.

Після цього вони викликали співробітників поліції, засумнівавшись в місцевій прописці відповідальних за збір підписів. Правоохоронці, що прибули на місце, перевірили прописку і повідомили, що всі присутні в наметі зареєстровані в Маріуполі.

Депутат Маріупольської міськради від Опоблоку Андрій Федай розповів, що у вівторок на намет політсили напали невідомі.

У той же час колишній нардеп Єгор Фірсов зазначив, що в Маріуполі Опоблок встановив вже близько 30 наметів.

"І схоже нікого не хвилює, що Кремль, ЛДНР і Опоблок по суті користуються загальними методичками. І все це напередодні візиту Гройсмана до Маріуполя. Можна сказати в пику, показово і навіть з гордістю показуючи, що вони нікого і нічого не бояться", - написав він на Facebook.

Теми: Опозиційний блок Маріуполь
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