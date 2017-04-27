Терористи "ЛНР" оголосили полювання на 4 журналістів телеканалу "Інтер"

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Четвер, 27 квітня 2017, 01:31

Так зване "Міністерство внутрішніх справ" терористичної організації "ЛНР" оголосило в розшук 4 журналістів програми "Подробиці" телеканалу "Інтер".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби телеканалу, передають Українські Новини.

"Воєнкори "Подробиць" Геннадій Вівденко, Руслан Смещук, Роман Бочкала, а також оператор Сергій Дубінін оголошені в розшук терористами "ЛНР" "за сприяння терористичній діяльності" на територіях, підконтрольних бойовикам", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, в середу ряд інформаційних сайтів "ЛНР" поширили інформацію, що журналісти "Подробиць" оголошені так званим "МВС ЛНР" в розшук.

Теми: "ЛНР" ЗМІ
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