"Укргазвидобування" обшукали у тій самій справі, що і Dragon Capital

Обшуки співробітниками Служби безпеки України в офісі ПАТ "Укргазвидобування" проводяться в рамках справи про використання забороненого шпигунського програмного забезпечення російського виробництва.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна, посилаючись на джерело в правоохоронних органах.

"Обшуки в "Укргазвидобування" проходять в рамках тієї ж справи, що і Dragon Capital", - сказав співрозмовник агентства знайомий з ситуацією.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України проводить обшуки в офісах ВАТ "Укргазвидобування". Вони проводяться за ухвалою слідчого судді Шевченківського району Києва про вилучення комп'ютерної техніки у керівників компанії та серверів.

Як відомо, 26 квітня в офісі інвестиційної компанії Dragon Capital працівники СБУ провели обшуки та вилучили техніку.

У відомстві заявили, що виявили вісім компаній які використовували заборонене шпигунське програмне забезпечення російського виробництва.