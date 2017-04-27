"Укргазвидобування" обшукали у тій самій справі, що і Dragon Capital
Обшуки співробітниками Служби безпеки України в офісі ПАТ "Укргазвидобування" проводяться в рамках справи про використання забороненого шпигунського програмного забезпечення російського виробництва.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна, посилаючись на джерело в правоохоронних органах.
"Обшуки в "Укргазвидобування" проходять в рамках тієї ж справи, що і Dragon Capital", - сказав співрозмовник агентства знайомий з ситуацією.
Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України проводить обшуки в офісах ВАТ "Укргазвидобування". Вони проводяться за ухвалою слідчого судді Шевченківського району Києва про вилучення комп'ютерної техніки у керівників компанії та серверів.
Як відомо, 26 квітня в офісі інвестиційної компанії Dragon Capital працівники СБУ провели обшуки та вилучили техніку.
У відомстві заявили, що виявили вісім компаній які використовували заборонене шпигунське програмне забезпечення російського виробництва.
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