У МЗС РФ не втрачають надію на дружбу з Трампом

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова визнала, що відносини Москви і Вашингтона на низькому рівні, але закликала дати президенту США Дональду Трампу шанс поліпшити їх.

Про це вона заявила в інтерв'ю Yahoo Global News.

"Абсолютно низький рівень. Я згодна. Ми зробили стільки заяв з цього приводу, що ми повинні якимось чином поліпшити наші відносини, в інтересах наших народів, в інтересах бізнесу, економіки, політики", - сказала Захарова, коментуючи слова держсекретаря США Рекса Тіллерсона про те, що відносини між двома країнами перебувають на найнижчому рівні.

На її думку причиною низького рівня відносин між США і Росією є політика попереднього президента США Барака Обами.

"Це була політика обрана президентом Обамою, це був його курс, його ідеологія", - заявила Захарова відповідаючи на питання, що пішло не так у відносинах Москви і Вашингтона, всупереч очікуванням на їх поліпшення, які висловлюються в Москві раніше.

"Наскільки я розумію, він тільки почав. Дайте йому шанс", - висловила надію на подальше потепління відносин Росії і США при адміністрації Трампа представник МЗС РФ.

Між тим вона заявила, що не знає, що саме сталося в цей період, коли Трамп вступив на посаду, знову звинувативши в ситуації, що склалася адміністрацію Обами.

Як повідомлялося, Тіллерсон відвідував Росію, аби підштовхнути Москву до позиції США щодо Сирії, але Лавров заявив, що обидві сторони, як і раніше, "розійшлися" в оцінках хімічної атаки в провінції Ідліб.

У той же день Тіллерсон також провів зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним, після якої на спільній прес-конференції з Лавровим заявив, що сучасний стан американо-російських відносин перебуває на низькому рівні.