Росія вторглася в Україну з майже порожнім автомобілем "гумконвоя"

Російський "гуманітраний" конвой з порушенням міжнародного і українського законодавства в'їхав на територію України через неконтрольовані ділянки україно-російського кордону.

Про це "Українській правді" повідомив Помічник Голови Держприкордонслужби - прес-секретар Олег Слободян.

"Зранку російська сторона в односторонньому порядку здійснила оформлення чергового 64-го так званого "гуманітарного конвою". Загалом з 6:20 до 7:40 через російські пункти Донецьк та Матвіїв курган прослідували 2 колони у складі 41 автомобіля", - сказав Слободян.

Він наголосив, що РФ порушила усі міжнародні норми, Червоний хрест не міг брати участі в огляді вантажу, українська міжвідомча група здійснила лише візуальне спостереження за вантажем без виконання контрольних функцій.

"В результаті спостереження у більшості вантажівок нібито дитяче харчування, один автомобіль нібито містив медикаменти", - сказав Слободян.

Водночас він підкреслив, що автомобіль з медикаментами був заповнений лише на 10%.

"Ще одна особливість цього конвою – кількість автомобілів не відповідала заявленій у попередній ноті РФ", - додав він.

Раніше сайти бойовиків повідомляли, що росіяни везуть їм 262 тони вантажів, однак російський МНС анонсував, що везе 400 тон вантажу.

Оксана Коваленко, УП