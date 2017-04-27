Росія розганяє тему про загрозу ядерного удару США по РФ
У Російській Федерації вважають, що засоби системи протиракетної оборони США становлять загрозу стратегічним ядерним силам Росії й Китаю.
Про це заявив перший заступник начальника головного оперативного управління Генштабу Росії генерал-лейтенант Віктор Позніхір у Москві 26 квітня, повідомляє РБК.
"Засоби системи протиракетної оборони США вже сьогодні мають потенціал перехоплення російських і китайських балістичних ракет і становлять загрозу стратегічним ядерним силам Росії й Китаю. Надалі ці можливості будуть зростати", – сказав він.
Також, за словами Позніхіра, Вашингтон має всі можливості для завдання ядерного удару по Росії:
"Розташування американських баз ПРО в Європі, кораблів ПРО в акваторіях морів і океанів, наближених до російської території, створює потужний прихований ударний компонент для можливого завдання раптового ракетно-ядерного удару по Російській Федерації".
За російськими оцінками, до 2022 року кількість ракет системи ПРО США складе понад тисячу одиниць. Як зазначав раніше Позніхір, Росія змушена вживати заходи у відповідь на розгортання комплексів ПРО, але "безпечнішим від цього світ не стане".
У свою чергу, перший заступник голови комітету Ради Федерації з оборони й безпеки Франц Клинцевич назвав заяву Позніхіра про загрозу ядерного удару по Росії сигналом керівництву США.
"Немає сумнівів, що подібні заяви мають певних адресатів. Перший адресат – світове співтовариство. По-друге, послано ясний сигнал керівництву США, що будь-який розвиток подій не стане для нас несподіванкою", – цитує Клинцевича ТАСС.
"Гадаю, що це нагадування не буде зайвим. Нехай, що називається, вони знають, що ми знаємо", – додав він.
Клинцевич вважає, що найкраща гарантія збереження миру – це російська "здатність найжорсткішим чином відповісти на можливу агресію".
Але головним адресатом, за словами російського сенатора, стали росіяни: "Їм нема чого боятися, ситуація під контролем".
Із початку березня США почали розгортати на території Південної Кореї комплекси своєї ПРО – THAAD.
У квітні США заявили, що готові завдати превентивного удару по Північній Кореї, якщо вона збереться провести випробування ядерної зброї, а КНДР попередила США про готовність завдати ядерного удару у відповідь.
США планують посилювати тиск на Північну Корею, щоб вона відмовилася від ядерної програми. При цьому Пентагон вирішив оцінити ядерний потенціал США.
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