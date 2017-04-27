Після невдачі Шокіна Махницький вирішив не вимагати повернення посади

266 переглядів
0
Четвер, 27 квітня 2017, 10:25

Колишній виконуючий обов'язки генпрокурора Олег Махницький відмовився від ідеї подавати судовий позов про відновлення на посаді.

Про це він повідомив "Українським Новинам".

"Я не бачу в цьому сенсу після того, як Вищий адмінсуд України відмовив у розгляді позову Шокіна (про відновлення на посаді генпрокурора – ред.)", - сказав він.

Махницький підкреслив, що його метою не було відновлення на посаді шляхом подання позову, а намір довести, що суд повинен приймати тільки законні рішення.

Як відомо, на початку квітня Махніцький заявляв, що подасть позов щодо незаконності звільнення його з посади в.о. генпрокурора у 2014 році.

20 квітня Вищий адміністративний суд залишив без розгляду позов колишнього генерального прокурора Віктора Шокіна щодо його поновлення на посаді.

Теми: суд Махніцький Генпрокуратура
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У засіданні суду в справі Насірова оголошено перерву до ранку 27 квітня 2017, 01:09
Прокурор розповів, як Насіров може використати Федерацію дзюдо 27 квітня 2017, 00:16
Справа Насірова: Суд розпочався без Бобровника 26 квітня 2017, 23:15
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Україна готова блокувати сепаратистське й російське мовлення на Донбасі
Хроніка 27 квітня. Яєчний дощ у ВР через Харківські угоди та теракти у Дніпрі
Штаб: За минулі дві доби сили АТО знищили 3 і поранили 7 терористів
"Укргазвидобування" обшукали у тій самій справі, що і Dragon Capital
Усі новини
Сила документалістики

Як режисер Остап Костюк вчить долати стереотипи в кіно

#ВакциниПрацюють

5 фактів про щеплення