В МЗС назвали провокацією демонтаж пам’ятника воїнам УПА біля Перемишля
Україна обурена демонстративними і зухвалими діями щодо українського пам'ятника воїнам УПА в селі Грушовичі поблизу Перемишля, який 26 квітня демонтували члени польських націоналістичних організацій.
Про це ідеться у коментарі українського МЗС щодо інциденту.
"Це відверта провокація в переддень вшанування 70-х роковин злочинної акції Вісла - очевидно з метою відвернення уваги від цієї сумнозвісної дати. Нашим спільним інтересом є спокійно врегулювати цю ситуацію комплексно в правовому полі, щоб у подальшому не було дій подібного роду", - йдеться у заяві МЗС.
Міністерство звернеться до польської сторони за офіційними роз'ясненнями та планує узгодити подальші кроки стосовно легалізації усіх місць поховань як на території Польщі, так і в Україні.
У коментарі нагадують, що належна опіка пам’ятників на державному рівні має забезпечуватися відповідно до двосторонньої угоди про збереження місць пам'яті 1994 року.
Днями у Варшаві заплановані двосторонні консультації за участю керівництва Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій, яка відповідальна за реалізацію вищезгаданої угоди.
Нагадаємо, 26 квітня у селі Грушовичі в Підкарпатському воєводстві розібрали пам’ятник воїнам УПА, який до цього вже плюндрували вандали.
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