В'ятрович – меру Одеси: Скасування декомунізації – це кримінал

Голова Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович попередив мера Одеси Генадія Труханова, що за повернення старих назв вулицям його можуть притягти до кримінальної відповідальності.

Таку заяву історик зробив на своїй сторінці Facebook у четвер.

"З приводу одеського "реваншу". Повернення старих комуністичних назв є незаконним. Більш того - це пропаганда комуністичного тоталітарного режиму. Якщо Труханов підпише це рішення, то має бути притягнений до кримінальної відповідальності", - написав він.

Як повідомлялося, 26 квітня Одеська міська рада скасувала декомунізацію низки вулиць, проведену колишнім губернатором Міхеілом Саакашвілі.

Українська правда