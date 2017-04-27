Холодницький: Ляшко жодної інформації не надав, влаштував шоу

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Четвер, 27 квітня 2017, 12:49

Народний депутат Олег Ляшко не задав головному антикорупційному прокурору Назару Холодницькому жодного запитання у своїй справі щодо статків.

Про це керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури сказав, коментуючи журналістам візит лідера "Радикальної партії" до САП у четвер, 27 квітня.

"Якщо є підозра на незаконне збагачення, то, будь ласка, покажи принципову позицію – і надай інформацію, яка спростовує всі ці факти. А робити оці шоу – я впевнений, що це шоу не додасть рейтингу ні йому, ні його політичній силі", – сказав Холодницький.

"Прокуратура за рейтингами не ганяється, для нас головне, щоб був закон – не залежно від того, політичні інтереси яких партій наші розслідування будуть зачіпати", – додав він, реагуючи на слова Ляшка про те, що Холодницький втратить рейтинг через свої дії.

За словами Холодницького, Ляшко вибрав "шоу і цирк", але прокурори САП і детективи НАБУ "не будуть вестися на ці провокації".

"Він інформації жодної не надав (щодо гучних справ – ред.) – це були якісь записи на папері A4, (написані) власноруч, такі, як темники… Коли буде офіційне депутатське звернення, з викладенням фактажу – а не просто голослівно, тоді буде відповідна реакція. Поки що це було просто крики, воплі і гра на публіку", – сказав керівник САП.

Олена Рощенко, УП

Теми: Ляшко Антикорупційна прокуратура Холодницький декларації
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