ФСБ через нелегальний софт могла качати дані з України – СБУ

Федеральна служба безпеки Росії могла отримувати дані з України завдяки програмному забезпеченню "Стахановець", яке виявили у 8 компаніях, зокрема, в "Укргазвидобуванні" та "Dragon Capital".

Про це заявив начальник апарату голови СБУ Олександр Ткачук на брифінгу 27 квітня.

За його словами, відповідне програмне забезпечення містить засоби негласного контролю і зняття інформації, про які власники-клієнти могли й не знати.

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