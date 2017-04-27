У САП розповіли, за яких обставин Насіров може зняти браслет

Голова ДФС Роман Насіров зможе зняти браслет, якщо його захист обґрунтує необхідність такого кроку.

Про це 27 квітня повідомив журналістам прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Роман Симків.

Таку заяву він зробив, відповідаючи на питання представників ЗМІ, чи є можливість у Насірова тимчасово знімати обмежуючий пересування електронний браслет, який він має носити протягом двох місяців. Наприклад, для медичного обстеження чи слідчих дій прокурорів.

"Якщо буде мотивоване клопотання сторони захисту до нас надане, що дійсно така необхідність є, ми надамо відповідний дозвіл і, звичайно, що це можна буде зробити", - сказав прокурор.

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