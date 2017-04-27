Прокуратура АР Крим перевірить, чи возять "Peugeot" та "Ашан" товари в Крим

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Четвер, 27 квітня 2017, 16:24

Прокуратура АР Крим проводить досудове розслідування щодо законності постачання товарів на територію Автономної Республіки Крим компаніями "Peugeot" та "Ашан".

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

За її даними, провадження почато за зверненням народного депутата, який просить перевірити факти, "викладені в одному із інтернет-видань", про представництва французьких компаній на території півострову.

Досудове розслідування розпочато за ст. 332-1 Кримінального кодексу "Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї".

"В ході досудового розслідування слідство встановить законність постачання товарів на територію Автономної Республіки Крим відповідно до вимог чинного законодавства в частині дотримання порядку в’їзду та виїзду та у разі виявлення порушень вживатимуться заходи прокурорського реагування", - йдеться в повідомленні.

Прокуратура планує розіслати запити до головних офісів цих компаній для врегулювання питання щодо інформації на дилерських сайтах про розміщення автосалонів та магазинів на території півострову.

Матеріали кримінального провадження направлено до Генеральної прокуратури для визначення підслідності.

 

Українська правда

Теми: Крим торгівля прокуратура
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