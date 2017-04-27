СБУ викрила київську фірму, яка продавала "1С" у Луганськ

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Четвер, 27 квітня 2017, 16:26

Служба безпеки України викрила київську фірму на продажі російського програмного продукту "1С" на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Як повідомив начальник апарату голови СБУ Олександр Ткачук на брифінгу, компанія-дилер продала заборонене програмне забезпечення компанії, яка юридично зареєстрована і фактично розташована в окупованому Луганську.

"Дилерська компанія продавала продукт – наприклад, продукт 1C, який також розроблено в Російській Федерації, і, за нашою інформацією, окремі дилери розповсюджують на території України продукти компанії "1C" – вони вже внесені Радою національної безпеки та оборони до санкційного списку", – сказав він.

"Ми закликаємо наших підприємців бути обачними і виважено приймати рішення щодо тих програмних продуктів, які ви використовуєте у своїй діяльності", – заявив Ткачук.

СБУ на своєму сайті уточнює, що менеджмент київського представництва російського виробника програми уклав низку договорів на постачання та технічну підтримку продукту з підприємствами та дилерами, які працюють у так званих "ДНР" і "ЛНР".

"Під час обшуків у київському офісі комерсантів оперативники спецслужби вилучили документацію, яка підтверджує факти протиправного продажу цього програмного продукту на тимчасово окуповані території", – сказано у  повідомленні.

 
СБУ

СБУ зафіксувала, що адміністрування, оновлення та технічна підтримка цих програм здійснюється з території Росії, зокрема через віддалений доступ до обладнання київського представництва російської компанії.

 

На думку фахівців СБУ, це – ще один доказ прихованого контролю спецслужб РФ за ситуацією в державному та приватному секторі економіки України, а також за підприємствами, які розташовані на територіях т.зв. "ЛНР" і "ДНР".

Триває досудове слідство у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 359 Кримінального кодексу України.

Як відомо, 26 квітня у восьми компаніях, що працюють в Україні, – зокрема, у ПАТ "Укргазвидобування" та інвесткомпанії "Dragon Capital" – працівники СБУ провели обшуки нібито через нелегальне програмне забезпечення.

За словами Ткачука, Федеральна служба безпеки Росії могла отримувати дані з України завдяки програмному забезпеченню з моніторингу за працівниками "Стахановець", яким користувалися ці компанії.

Олена Рощенко, УП

Теми: технології бізнес Луганськ Донбас СБУ
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