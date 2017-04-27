СБУ вимагає від мера Одеси скасувати скандальне рішення міськради

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Четвер, 27 квітня 2017, 18:15

Служба безпеки України вимагає мера Одеси Геннадія Труханова скасувати рішення про скасування Одеською міською радою рішення про декомунізацію низки вулиць.

З такою вимогою до Труханова звернувся начальник управління СБУ в Одеській області Сергій Батраков, повідомляє Управління СБУ в Одеській області на своїй сторінці у Facebook.

"Вимагаю невідкладної скасування зазначеного рішення, в зв'язку з тим, що воно порушує закон України №2558 від 25.05.2015 р (" Про засудження комуністичного і нацистського тоталітарних режимів, заборону їх пропаганди і символіки ")", - сказано в ньому.

Батраков додав, що рішення депутатів міськради може призвести до загострення соціально-політичної ситуації, антигромадською або антиконституційним виступів, які можуть бути використані для актів екстремізму або тероризму.

Як відомо, прокуратура 27 квітня відкрила кримінальне провадження за фактом скасування Одеською міською радою рішення про декомунізацію низки вулиць.

26 квітня Одеська міська рада скасувала декомунізацію низки вулиць, проведену колишнім губернатором Міхеілом Саакашвілі.

З огляду на це голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович попередив мера Одеси Генадія Труханова, що за повернення старих назв вулицям його можуть притягти до кримінальної відповідальності.

Теми: СБУ Одеса декомунізація
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IP: 31.134.91.---неВіктор неЯнукович27.04.2017 18:33
Ось до чого приводить безкарність БАНДИ. Порошенко "пробачив" Труханову фальшування виборів в Одесі . От БАНДА і обнагліла ! САМЕ БАНДА ЯНУКОВИЧА , яка мріє про реванш і ненавидить Україну та українців, ПРИВЕДЕ ПРЕЗИДЕНТА ПОРОШЕНКА ДО КРАХУ ! ! ! Вони сплять і мріють про це. Порошенко не розуміє , яку гадюку він пригріває біля себе ! ! ! ЦЯ ГАДЮКА ВБ"Є ПОРОШЕНКА .
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