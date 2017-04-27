Шуфрич більше не бенефіціар "Нафтогазвидобування"

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Четвер, 27 квітня 2017, 19:36

Народний депутат від фракції "Опозиційний блок" Нестор Шуфрич продав свій пакет акцій у компанії "Нафтогазвидобування".

Про це в інтерв'ю ЕП повідомив глава ДТЕК Максим Тимченко.

Як зазначив Тимченко, 15% акцій було куплено у компанії Фолукс (Foloux Consulting Limited, яка входить в сферу впливу Нестора Шуфрича - Ред.).

"Це було по взаємній домовленості. Ми віримо в цей бізнес", - підкреслив глава ДТЕК.

Нагадаємо, у березні "ДТЕК Нафтогаз" придбав додаткові 15% акцій "Нафтогазвидобування", збільшивши свою частку в ній до 75%.

"Нафтогазвидобування" була заснована в 1999 році Миколою Рудьковським у партнерстві з Петром Порошенком. На початку 2000-х років - 50% частка Порошенка в проекті перейшла Шуфричу.

У квітні 2013 року Донбаська паливно-енергетична компанія, яка входить до групи СКМ Ріната Ахметова, збільшила частку в "Нафтогазвидобуванні" з 25% до 50%.

У лютому 2016 року нідерландська компанія Salazie B. V. купила 25% акцій компанії "Нафтогазвидобування".

При цьому, нідерландська "дочка" компанії ДТЕК DTEK Oil&Gas B. V. збільшила частку в статутному фонді "Нафтогазвидобування" з 36,64% до 55% акцій.

Кіпрська компанія Foloux Consulting Limited скоротила частку в компанії з 25% до 15%, а Wolford Holdings Limited скоротила частку з 16,705% до 0,0001%.

"Нафтогазвидобування" входить в структуру енергохолдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова.

Економічна правда

Теми: Шуфрич
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