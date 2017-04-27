Навальний отримав опік ока в результаті нападу в Москві

1785 переглядів
0
Четвер, 27 квітня 2017, 20:26

Опозиціонер Олексій Навальний в результаті нападу невідомого, який хлюпнув йому в обличчя зеленкою в Москві, отримав хімічний опік ока.

Про це Навальний повідомив на своєму сайті.

"У Першій градскій (лікарні) поставили "хімічний опік правого ока". Досить неприємна фігня - знеболити складно, і око пече пекельним вогнем, та ще й не відкривається", - написав він.

 
 

Як повідомляє російський "Інтерфакс", прес-секретар опозиціонера Кіра Ярмиш раніше повідомила, що напад стався в четвер в Москві біля Центру міжнародної торгівлі.

За її словами, чоловік, який чекав на Навального біля машини, хлюпнув йому в обличчя зеленкою і втік. В результаті нападу вражена зіниця і рогівка правого ока. Після нападу його доставили в лікарню на "швидкій".

"Зараз взяли таксі і їдемо в офіс", - повідомив увечері Навальний після візиту в лікарню.

За словами Ярмиш, опозиціонер має намір звернутися в поліцію за фактом нападу.

Теми: опозиція Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Петербурзі затримали кількадесят учасників "прогулянки опозиції" 16 квітня 2017, 18:21
У Москві на "прогулянці опозиції" - масові затримання 2 квітня 2017, 15:58
Число затриманих на мітингах в Москві перевищило 1000 осіб 27 березня 2017, 02:16
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Інститут нацпам'яті зупиняє легалізацію польських пам'яток
ДТЕК хоче відмовитися від антрациту - переходить на "газове" вугілля
У Ахметова визнали, що "Роттердам+" працює
СБУ проводить обшуки у голови Київської облради
Усі новини
Інфографіка

Все, що вам потрібно знати про оновлену програму житлових субсидій

Музика тижня

Плейлист саунд-продюсера The Erised Данила Марина