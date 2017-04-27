Депутата партії Ляшка арештували в Черкасах за розкрадання
Придніпровський райсуді Черкас обрав депутату облради від Радикальної партії запобіжний захід у вигляді взяття під варту з можливістю внесення застави в розмірі 3 млн. грн.
Про це повідомляє прокуратура Черкаської області.
Як відомо, у вівторок колишньому директору одного з державних підприємства міста Тальне, депутату Черкаської облради повідомили про підозру у розкраданні держмайна в особливо великих розмірах.
Слідство встановило, що підозрюваний у 2008 році здійснив незаконне відчуження підприємства ДВЗП "Тальне" ДАК "Хліб України" шляхом укладення договору купівлі-продажу із одним з товариств міста Тальне, співзасновником якого він був.
Унаслідок його протиправних дій цілісний майновий комплекс державного підприємства вартістю майже 55 млн. грн. незаконно вибув із власності держави.
Українська правда
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