Депутата партії  Ляшка арештували в Черкасах за розкрадання

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Четвер, 27 квітня 2017, 22:26

Придніпровський райсуді Черкас обрав депутату облради від Радикальної партії запобіжний захід у вигляді взяття під варту з можливістю внесення застави в розмірі 3 млн. грн.

Про це повідомляє прокуратура Черкаської області.

Як відомо, у вівторок колишньому директору одного з державних підприємства міста Тальне, депутату Черкаської облради повідомили про підозру у розкраданні держмайна в особливо великих розмірах.

Слідство встановило, що підозрюваний  у 2008 році здійснив незаконне відчуження підприємства ДВЗП "Тальне" ДАК "Хліб України" шляхом укладення договору купівлі-продажу із одним з товариств міста Тальне, співзасновником якого він був.

Унаслідок його протиправних дій цілісний майновий комплекс державного підприємства вартістю майже 55 млн. грн. незаконно вибув із власності держави.

Українська правда

Теми: Ляшко Черкаська область
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