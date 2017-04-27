НАЗК підтримало проект про скасування е-декларування для ГО

НАЗК одностайно підтримало висновок щодо підтримки проекту №6271 щодо скасування е-декларування для громадського сектору.

Про це повідомив член НАЗК Руслан Рябошапка.

"НАЗК сьогодні одностайно підтримав висновок щодо підтримки проекту #6271 щодо скасування е-декларування для громадського сектору", - написав він.

Раніше повідомлялося, що ЄС розкритикував ухвалені раніше Верховною радою і підписані президентом Порошенком поправки до закону про електронне декларування, які передбачають подання декларацій громадськими активістами.

Нагадаємо, 27 березня президент України Петро Порошенко підписав зміни до закону "Про протидію корупції", згідно з якими члени антикорупційних громадських організацій зобов'язані подавати електронні декларації.

Європейська правда