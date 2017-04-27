НАЗК підтримало проект про скасування е-декларування для ГО
НАЗК одностайно підтримало висновок щодо підтримки проекту №6271 щодо скасування е-декларування для громадського сектору.
Про це повідомив член НАЗК Руслан Рябошапка.
"НАЗК сьогодні одностайно підтримав висновок щодо підтримки проекту #6271 щодо скасування е-декларування для громадського сектору", - написав він.
Раніше повідомлялося, що ЄС розкритикував ухвалені раніше Верховною радою і підписані президентом Порошенком поправки до закону про електронне декларування, які передбачають подання декларацій громадськими активістами.
Нагадаємо, 27 березня президент України Петро Порошенко підписав зміни до закону "Про протидію корупції", згідно з якими члени антикорупційних громадських організацій зобов'язані подавати електронні декларації.
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