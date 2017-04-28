У РФ заявили про можливу зустріч Тіллерсона і Лаврова на Алясці

Заступник міністра глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що опрацьовується можливість зустрічі глав зовнішньополітичних відомств Росії та США Сергія Лаврова і Рекса Тіллерсона на полях засідання Рад міністрів закордонних справ Арктичної ради.

Про це повідомляє ТАСС.

Засідання, як зазначається, відбудеться на Алясці 10-11 травня.

"Це найближча можливість для міністра і держсекретаря продовжити те, що обговорювалося в Москві в ході візиту. Не доводиться сумніватися в тому, що їм є, про що говорити. Ряд питань вже виник після зустрічі в Москві", - зазначив Рябков.

Він також заявив, що "потрібно продовжити розмову по Сирії та іншим аспектам, де у нас (РФ і США) серйозні, істотні розбіжності".

"Так що, крім арктичної тематики, порядок денний досить насичений. Сподіваємося, що вийде цю зустріч організувати, і в належний час, і без затримок відповідне повідомлення буде дано", - сказав Рябков.

Нагадаємо, 12 квітня держсекретар США Рекс Тіллерсон здійснив свій перший офіційний візит до Москви, де зустрівся з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Сторони обговорювали питання Сирії та Донбасу.