Через вибухи в Балаклії 4 багатоповерхівки підлягають знесенню

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П'ятниця, 28 квітня 2017, 02:42

В результаті вибухів боєприпасів на артилерійських складах в Балаклії були зруйновані і пошкоджені 392 об'єкта, 4 будинки підлягають знесенню.

Про це повідомив глава Балаклійської РДА Степан Масельський, передає прес-служба Харківської ОДА.

"У багатоквартирному житловому фонді пошкоджені 117 будинків, з яких 4 підлягають знесенню. У приватному секторі найбільш пошкоджені 228 будинків, 2 зруйновані. Пошкоджено 14 об'єктів соціальної сфери, з них 8 навчальних закладів, 4 заклади культури, 1 заклад охорони здоров'я та 1 установа спорту" , - заявив він.

Як повідомив заступник голови ХОДА Євген Шахненко, на даний момент основні роботи по заміні вікон та ремонту покрівель в багатоквартирних будинках Балаклеї виконані більш, ніж на 90%.

Як відомо, 23 березня у Балаклії на території військового арсеналу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів та розльотом вибухонебезпечних предметів за межі арсеналу.

За інформацією Міністерства охорони здоров’я загинула 1 особа та 3 особи постраждало, їх було госпіталізовано з травмами різних ступенів важкості.

Інтерфакс-Україна

Теми: Харківська область надзвичайна подія
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