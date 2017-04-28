"Укрзалізниця" призначила ще 2 додаткових поїзди на свята
"Укрзалізниця" призначила на травневі свята ще два додаткових поїзди, які курсуватимуть з Києва до Одеси.
Про це йдеться на сайті компанії.
"Ще два додаткові поїзди призначила Укрзалізниця до травневих свят: №221/222 та №224/223 Київ – Одеса. Очікується, що найбільш популярними під час цих свят будуть поїзди, що курсують до півдня та заходу країни", - наголошується в повідомленні.
Поїзд №221/222 курсуватиме з Києва та Одеси 3, 5 і 10 травня.
Поїзд №223/224 Одеса - Київ відправлятиметься з Києва та Одеси 29 квітня.
Всього вже були призначені 26 додаткових поїздів і додаткові рейси 6 графікових поїздів на свята.
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