У Пентагоні розслідують отримання грошей Флінном від іноземних компаній

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П'ятниця, 28 квітня 2017, 05:26

Головний інспектор Пентагону почав розслідування, метою якого є встановити, чи законно екс-радник президента США Дональда Трампа Майкл Флінн отримував гроші від іноземних компаній.

Про це свідчить лист, оприлюднений демократами в Палаті представників Конгресу в четвер, передає Reuters.

Головний інспектор має намір з'ясувати, "чи дійсно Флінн не заручився необхідним схваленням перед отриманням будь-яких коштів від зарубіжних урядів", - йдеться в листі.

Глава комітету демократ Елайджа Каммінгс також оприлюднив документи Пентагону, які показали, що відомство не виявило свідоцтв того, що Флінн просив дозволу на отримання закордонних коштів, хоча в 2014 році його попереджали, що таке потрібно.

Адвокат Флінна не відповів на прохання про коментар.

Флінн подав у відставку ввечері 13 лютого після того, як стало відомо, що міністерство юстиції США попередило адміністрацію Трампа в січні, що Флінн ввів в оману посадових осіб адміністрації щодо його комунікацій з російським послом, і що він є потенційно уразливий для шантажу з боку Росії.

Низка конгресменів від Демократичної партії США вимагали провести розслідування дій Майкла Флінна.

Також стало відомо, що демократи вимагали від радника Трампа з нацбезпеки пояснити "гонорари" з РФ.

Згодом у своїй декларації Флінн вказав, що отримував гонорари від російських компаній.

Теми: США
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