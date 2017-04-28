У Білому домі назвали "ізоляцію Росії в ООН" одним з досягнень Трампа

98 переглядів
0
П'ятниця, 28 квітня 2017, 06:06

Білий дім заявив, що одним з досягнень Дональда Трампа на посаді президента є "ізоляція Сирії і Росії в ООН".

Про це йде мова в списку досягнень Трампа за перші 100 днів президентства, йдеться на сайті Білого дому.

Відзначається, що Трамп домігся "подальшої ізоляції Сирії і Росії в ООН завдяки успішній дипломатії з президентом Китаю Сі Цзіньпінем".

Також серед досягнень Трампа в області нацбезпеки країни вказується, що він "послав повідомлення світу", віддавши наказ про нанесення удару по авіабазі в Сирії у відповідь на хімічну атаку в Ідлібі, жертвами якої стали понад 70 осіб.

Крім того, в списку - введення Америкою санкцій проти Ірану і Сирії, робота над ізоляцією Північної Кореї.

Теми: США Трамп Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Пентагоні розслідують отримання грошей Флінном від іноземних компаній 28 квітня 2017, 05:26
США закликали Радбез ООН до тиску на Росію 28 квітня 2017, 03:10
У РФ заявили про можливу зустріч Тіллерсона і Лаврова на Алясці 28 квітня 2017, 01:20
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Геращенко: У полоні бойовиків перебувають 127 українців
Луценко: Закарпатські митники пропустили майже тонну бурштину в Угорщину
Інститут нацпам'яті зупиняє легалізацію польських пам'яток
ДТЕК хоче відмовитися від антрациту - переходить на "газове" вугілля
Усі новини
Інфографіка

Все, що вам потрібно знати про оновлену програму житлових субсидій

Музика тижня

Плейлист саунд-продюсера The Erised Данила Марина