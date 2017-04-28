Українців просять поки в центр столиці Македонії не їхати
Консул України в Македонії рекомендує українцям втриматись від відвідування центру столиці цієї країни.
Про це сказано в офіційному твіттері консульської служби МЗС.
"Протести в Скоп'є (Македонія): консул рекомендує утриматися від відвідання центральної частини столиці", - сказано в повідомленні.
Як відомо, у столиці Македонії демонстранти, які підтримують колишню правлячу партію VMRO DPMNE, штурмували парламент і атакували опозицію.
Причиною для цього стало обрання спікером парламенту етнічного албанця Талата Джафері.
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