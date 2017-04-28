ОБСЄ вилучила предмети з місця підриву їхнього автомобіля

СММ ОБСЄ проводить оцінку місця, де стався підрив їхньої машини і вилучила кілька предметів.

Про це йдеться у звіті місії за 26 квітня.

"25 квітня Місія продовжила проводити оцінку місця, де стався серйозний інцидент, внаслідок якого загинув один член патруля СММ неподалік підконтрольного "ЛНР" с. Пришиб", - сказано в повідомленні.

"На місці інциденту спостерігачі вилучили кілька предметів. Два російські офіцери зі Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) супроводжували команду Місії упродовж їхнього перебування на місці інциденту", - додали в ОБСЄ.

Українська правда