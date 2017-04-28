Місія ОБСЄ помітила "Гради" і танки на аеродромі Луганська

970 переглядів
0
П'ятниця, 28 квітня 2017, 09:33

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ помітила танк поблизу села Нікішине, що за 15-20 кілометрів від лінії розмежування, та "Гради" на околиці Луганська.

Про це йдеться у звіті місії за 26 квітня.

"У непідконтрольних урядові районах команда місії вкотре бачила один танк (Т-64) зі встановленим спереду мінним тралом поблизу підконтрольного "ДНР" с. Нікішине (60 км на північний схід від Донецька)", – інформує СММ ОБСЄ.

"І, як і раніше, (місія – ред.) зафіксувала 7 реактивних систем залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм), 7 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 10 буксируваних гаубиць (п’ять Д-30 "Жаба", 122 мм, і п’ять 2А65 "Мста-Б", 152 мм), і 7 танків (Т-72) на території аеродрому, розташованого на південно-східній околиці Луганська", – додають спостерігачі.

 

На території Луганського аеродрому стояли 12 бронетранспортерів (п’ять МТ-ЛБ і сім БТР-80), 7 БМП-2, 15 вантажівок і 5 машин для буксирування гаубиць. Також там перебували понад 500 озброєних чоловіків у формі військового типу, звітує місія.

Крім того, спостерігачі зафіксували бойові броньовані машини і зенітну установку в зоні безпеки. Так, СММ помітила один БТР-80, який рухався на північний схід автошляхом Т1309 неподалік від підконтрольного уряду України міста Щастя (20 км від Луганська).

В окупованих районах спостерігачі бачили зенітну установку (ЗУ-23-2), встановлену на гусеничну машину невстановленого типу, яка стояла перед будинком на північно-східній околиці підконтрольного т.зв. "ДНР" с. Пікузи (колишнє Комінтернове, 23 км від Маріуполя), і БТР‑80 зі щонайменше 10 бойовиками "ДНР" за 1,7 км схід від Пікуз, що їхав у південно-західному напрямку.

Олена Рощенко, УП

Теми: Донбас зброя ОБСЄ Мінські угоди
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Доба в АТО: Бойовики б'ють з забороненої зброї, троє бійців ЗСУ поранені 28 квітня 2017, 06:48
Геращенко: У полоні бойовиків перебувають 127 українців 28 квітня 2017, 00:27
Україна не припинятиме постачання води в ОРДЛО з гуманітарних міркувань - міністр 27 квітня 2017, 20:59
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Хроніка 28 квітня. Райська робота в РНБО та постріл в Кернеса
Трамп заявив про ймовірність "серйозного конфлікту" з КНДР
У Македонії протестувальники захопили будівлю парламенту та напали на депутатів
Геращенко: У полоні бойовиків перебувають 127 українців
Усі новини
Афіша на 28-30 квітня

Казки на ніч. Зощенко, ретро-круїз, вечірки, виставки, концерти ...

12+1 спосіб

Як не змарнувати час у Батумі, коли на подорож є три дні