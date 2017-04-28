Депутат від України не захотів керувати ПАРЄ

Депутат Верховної Ради від фракції "Народний фронт", один з віце-президентів Парламентської асамблеї Ради Європи Георгій Логвинський не має наміру претендувати на посаду виконуючого обов'язки Президента асамблеї у разі відставки діючого Президента Педро Аграмунта.

Про це Логвинський заявив у ефірі телеканалу "1+1", передають Українські Новини.

"У фінал, грубо кажучи, зайшли 2 особи: пан Аксель Фішер (голова групи Європейської народної партії в ПАРЄ) і я. Але ми вирішили, що в інтересах України буде підтримати президента групи, що нас підтримує, і таким чином, ми змогли б домогтися більше високих результатів. Тому я зняв свою кандидатуру на користь глави політичної групи", - сказав він.

За його словами, обіймати посаду в. о. Президента ПАРЄ мають право 6 віце-президентів асамблеї від групи Європейської народної партії.

Депутат зазначив, що Аксель Фішер спочатку відмовився займати цей пост у разі відставки Аграмунта, однак в останній момент погодився.

Як відомо, наприкінці березня до Сирії прибула делегація депутатів ПАРЄ та Держдуми Росії на чолі з головою Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунтом. Попри те, що Аграмунт не був уповноважений асамблеєю чи її органами на здійснення такого візиту.

Після цього у ПАРЄ почали офіційно вимагати відставки Аграмунта.

Після гострих дискусій та тиску на Аграмунта з боку депутатів ПАРЄ, зокрема, української делегації, Аграмунт погодився залишити посаду.

Детальніше читайте в інтерв'ю на сайті Європейської правди: "Депутат, що їздив до Сирії з Аграмунтом: Росіяни маніпулювали мною під час цього візиту"