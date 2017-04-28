Справу Пашинського про стрілянину внесли до ЄРДР

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П'ятниця, 28 квітня 2017, 11:24

Нардеп Сергій Пашинський стверджує, що 27 квітня його справу внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Про це він написав на своїй сторінці у  Facebook.

"Сьогодні слідчими було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом спричинення тілесний ушкоджень громадянину Хімікусу", - пише Пашинський.

"Станом на цю хвилину почали з’являтися перші замовні інтерпретації про те, що начебто це свідчить про "перемогу" проти мене кампанії Портнова. Начебто визнання моєї, Сергія Пашинського, провини", - продовжує він.

Нардеп вважає, що внесення справи у ЄРДР не має інших негативних наслідків для нього, як "окрім інформаційних маніпуляцій".

"Хочу всім повідомити, що згідно зі статтею 214 КПК України слідчий чи прокурор за заявою адвокатів зобов’язані внести у ЄРДР повідомлення про злочин та розпочати розслідування", - додає Пашинський.

Як відомо, 31 грудня в лісі біля одного з сіл Васильківського району Київської області Пашинський вистрелив у ногу місцевому жителю В'ячеславу Хімікусу.

Під час конфлікту депутат вистрілив йому в стегно з пістолета Glock 19 калібром 9мм, який отримав у подарунок від Авакова.

Сам Пашинський отримав удар пляшкою по голові.

Депутат заявляє, що нападником був саме Хімікус, а той, у свою чергу, стверджує інше.

3 січня Портнов на своїй сторінці у Facebook повідомив, що його адвокати, зокрема Марина Паринова, будуть протистояти "цинічному і зухвалому господареві життя з Народного фронту, який стріляв у звичайного перехожого, і Національної поліції, яка взялася йому допомагати".

У лютому Печерський райсуд Києва визнав В'ячеслава Хімікуса потерпілим.

Українська правда

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