Червоний хрест просять допомогти звільнити двох бійців з полону бойовиків
Українська сторона Спільного центру з контролю та координації звернулася із клопотанням до Міжнародного комітету червоного хреста щодо сприяння у визволенні двох військовополонених Збройних Сил України з тимчасово окупованої території.
Про це йшлося під час зустрічі 27 квітня у Соледарі Донецької області, інформує у п'ятницю прес-служба Міноборони України.
Зазначається, що під час зустрічі сторони обговорили питання стосовно завдань та ролі СЦКК, переглянули чинні процедури подання запитів та заявок МКЧХ до СЦКК, а саме ті питання, що стосуються надання гарантій безпеки у напружених і неспокійних районах та заведення режиму припинення вогню "тиша".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.