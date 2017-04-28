Червоний хрест просять допомогти звільнити двох бійців з полону бойовиків

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П'ятниця, 28 квітня 2017, 11:29

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації  звернулася із клопотанням до Міжнародного комітету червоного хреста щодо сприяння у визволенні двох військовополонених Збройних Сил України з тимчасово окупованої території.

Про це йшлося під час зустрічі 27 квітня у Соледарі Донецької області, інформує у п'ятницю прес-служба Міноборони України.

Зазначається, що під час зустрічі сторони обговорили питання стосовно завдань та ролі СЦКК, переглянули чинні процедури подання запитів та заявок МКЧХ до СЦКК, а саме ті питання, що стосуються надання гарантій безпеки у напружених і неспокійних районах та заведення режиму припинення вогню "тиша".

Теми: Донбас Мінські угоди
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