Почали перевірку тих, кого можна помилувати заради звільнення заручників

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П'ятниця, 28 квітня 2017, 11:33

Розпочалася верифікація заяв тих осіб, які здійснили злочини проти України, але яких можна помилувати заради звільнення українців, які стали заручниками бойовиків.

Про це повідомила представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи щодо конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко 28 квітня у Facebook.

"Сьогодні нарешті розпочалася верифікація заяв тих осіб, які здійснили злочини проти України, але яких в рамках законодавства можна помилувати заради звільнення наших заручників, при цьому ці особи не хочуть повертатися на окуповані території. Мова йде про кілька сотень громадян, тому цей моніторинг займе певний час", – написала вона.

Геращенко сподівається, що ця верифікація наблизить усіх "до дня звільнення заручників".

"Чотири місяці ми в гуманітарній групі в Мінську (де також працюють Віктор Медведчук і представники СБУ) важко домовлялися про залучення міжнародних організацій до процесу верифікації. Сьогодні цей процес розпочався за участі офісу омбудсмена, СБУ і в координації з ОБСЄ, представники цієї організації відвідають пенітенціарні установи", – зазначила вона.

За даними Геращенко, "кількість заручників на окупованих територіях збільшується за рахунок цивільних осіб, яких хапають і висувають надумані звинувачення в шпіонажі, диверсіях, терактах".

"На сьогодні заручників вже 128, у четвер стало відомо про ще одного незаконно утримуваного українця", – констатувала вона.

"Заради звільнення всіх готові до компромісів. Аби тільки витягти", – запевнила Геращенко.

Теми: заручники полонені Донбас Геращенко Ірина
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