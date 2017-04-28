4 травня почнеться суд над Януковичем, докази неспростовні – Порошенко
4 травня в Україні має розпочатися заочний суд над екс-президентом Віктором Януковичем за звинуваченням у державній зраді.
Про це повідомив президент Петро Порошенко.
"4 травня, як мені доповів генеральний прокурор, ми розпочинаємо нехай заочне, але судове засідання проти колишнього президента Януковича по звинуваченнях в державній зраді", – сказав він.
"Звинувачення доведено слідством, експертизами, неспростовними й беззаперечними доказами –і це теж крок по відновленню справедливості", – заявив Порошенко.
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