4 травня почнеться суд над Януковичем, докази неспростовні – Порошенко

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П'ятниця, 28 квітня 2017, 11:56

4 травня в Україні має розпочатися заочний суд над екс-президентом Віктором Януковичем за звинуваченням у державній зраді.

Про це повідомив президент Петро Порошенко.

"4 травня, як мені доповів генеральний прокурор, ми розпочинаємо нехай заочне, але судове засідання проти колишнього президента Януковича по звинуваченнях в державній зраді", – сказав він.

"Звинувачення доведено слідством, експертизами, неспростовними й беззаперечними доказами –і це теж крок по відновленню справедливості", – заявив Порошенко.   

Теми: Янукович Порошенко
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