4 травня почнеться суд над Януковичем, докази неспростовні – Порошенко

4 травня в Україні має розпочатися заочний суд над екс-президентом Віктором Януковичем за звинуваченням у державній зраді.

Про це повідомив президент Петро Порошенко.

"4 травня, як мені доповів генеральний прокурор, ми розпочинаємо нехай заочне, але судове засідання проти колишнього президента Януковича по звинуваченнях в державній зраді", – сказав він.

"Звинувачення доведено слідством, експертизами, неспростовними й беззаперечними доказами –і це теж крок по відновленню справедливості", – заявив Порошенко.