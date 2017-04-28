Крим посів 4 місце з кінця у рейтингу свободи преси - Freedom House

Окупований Крим посів одну з передостанніх сходинок у світовому рейтингу свободи преси 2017 року, складеному міжнародною організацією Freedom House.

Півострів віднесли до десятки "найгірших" з 66 країн і територій, відзначених як регіони, де немає вільної преси. Менше свободи тільки в ЗМІ Північній Кореї, Туркменістану та Узбекистану. Рівень Криму вже третій рік поспіль оцінюють у 94 бали зі 100 можливих, де сто – це максимум несвободи.

У той же час Україна, яка цього разу стоїть у рейтингу окремо від Криму, потрапила до групи країн з "частково вільною пресою". Вона, як і минулого року, набрала 53 бали.

Нагадаємо, що в 2015 році ситуація зі свободою ЗМІ в Україні була гіршою – тоді залежність преси країни оцінювалась у 58 балів.

Наші сусіди Росія і Білорусь визначені як країни "без свободи преси". Вони отримали по 83 негативних бали зі 100 найвищих.

Значення кольорів: зелений – вільна преса, жовтий – частково вільна преса, фіолетовий – невільна преса.

Freedom House також відніс Україну до групи країн, які наступного року "можуть зазнати істотних змін щодо свободи преси в кращу або гіршу сторону".

"Останні демократичні досягнення в цілому зміцнили свободу ЗМІ в Україні, але обмеження щодо російських видань та спроби підтримувати "патріотичне" висвітлення інформації ставлять під сумнів прихильність уряду цієї країни до незалежності засобів масової інформації", - пояснюють в організації.

При цьому Freedom House визнає, що Україна зараз зіткнулася з підконтрольними Кремлю ЗМІ, які поширюють дезінформацію, підривають легітимність українських інститутів, посилюють кризу в країні, тож Київ обмежив доступ до численних російським ЗМІ та заборонив в'їзд десяткам російських журналістів.

Однак організація вважає поганим сигналом заборону в Україні "російського незалежного телеканалу "Дождь".

"Проблеми конфлікту на сході України і незаконної окупації Криму навряд чи будуть вирішені швидко і легко, тож українська влада перешкоджатиме вільним потокам інформації з метою захисту національної безпеки, а це може істотно зменшити свободу преси в країні в найближчі роки", - підкреслюють дослідники Freedom House.

Раніше у Freedom House пояснили, чому під час складання рейтингу розглядали Крим окремо від України. Вони вважають, що рівень громадянських свобод і політичних прав на півострові відрізняється від стану зазначених прав і свобод на іншій території Україні.

Євген Кізілов, УП