Крим посів 4 місце з кінця у рейтингу свободи преси - Freedom House
Окупований Крим посів одну з передостанніх сходинок у світовому рейтингу свободи преси 2017 року, складеному міжнародною організацією Freedom House.
Півострів віднесли до десятки "найгірших" з 66 країн і територій, відзначених як регіони, де немає вільної преси. Менше свободи тільки в ЗМІ Північній Кореї, Туркменістану та Узбекистану. Рівень Криму вже третій рік поспіль оцінюють у 94 бали зі 100 можливих, де сто – це максимум несвободи.
У той же час Україна, яка цього разу стоїть у рейтингу окремо від Криму, потрапила до групи країн з "частково вільною пресою". Вона, як і минулого року, набрала 53 бали.
Нагадаємо, що в 2015 році ситуація зі свободою ЗМІ в Україні була гіршою – тоді залежність преси країни оцінювалась у 58 балів.
Наші сусіди Росія і Білорусь визначені як країни "без свободи преси". Вони отримали по 83 негативних бали зі 100 найвищих.
Freedom House також відніс Україну до групи країн, які наступного року "можуть зазнати істотних змін щодо свободи преси в кращу або гіршу сторону".
"Останні демократичні досягнення в цілому зміцнили свободу ЗМІ в Україні, але обмеження щодо російських видань та спроби підтримувати "патріотичне" висвітлення інформації ставлять під сумнів прихильність уряду цієї країни до незалежності засобів масової інформації", - пояснюють в організації.
При цьому Freedom House визнає, що Україна зараз зіткнулася з підконтрольними Кремлю ЗМІ, які поширюють дезінформацію, підривають легітимність українських інститутів, посилюють кризу в країні, тож Київ обмежив доступ до численних російським ЗМІ та заборонив в'їзд десяткам російських журналістів.
Однак організація вважає поганим сигналом заборону в Україні "російського незалежного телеканалу "Дождь".
"Проблеми конфлікту на сході України і незаконної окупації Криму навряд чи будуть вирішені швидко і легко, тож українська влада перешкоджатиме вільним потокам інформації з метою захисту національної безпеки, а це може істотно зменшити свободу преси в країні в найближчі роки", - підкреслюють дослідники Freedom House.
Раніше у Freedom House пояснили, чому під час складання рейтингу розглядали Крим окремо від України. Вони вважають, що рівень громадянських свобод і політичних прав на півострові відрізняється від стану зазначених прав і свобод на іншій території Україні.
Євген Кізілов, УП
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